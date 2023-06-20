Коврижных Алевимида Епимаховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Коврижных Трофим
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Коврижных Трофим
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Акилина Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Трофим
Рождение ребёнка
1748
Сын: Коврижных Савва Трофимович
Отец ребёнка: Коврижных Трофим
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Коврижных Трофим
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Коврижных Трофим
Рождение ребёнка
1755
Сын: Коврижных Мартемьян
Отец ребёнка: Коврижных Трофим
Рождение ребёнка
1759
Сын: Коврижных Еанифен Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Трофим
Смерть
Неизвестно