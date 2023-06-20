Коврижных Алевимида Епимаховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Алевимида Епимаховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Коврижных Трофим

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Коврижных Трофим

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Акилина Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Трофим

Рождение ребёнка
1748

Сын: Коврижных Савва Трофимович

Отец ребёнка: Коврижных Трофим

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Коврижных Трофим

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Коврижных Трофим

Рождение ребёнка
1755

Сын: Коврижных Мартемьян

Отец ребёнка: Коврижных Трофим

Рождение ребёнка
1759

Сын: Коврижных Еанифен Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Трофим

Смерть
Неизвестно
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