Кравченко ирина юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко ирина юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1983

Сын: Косогорский артем александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.07.1989

Сын: Косогорский никита александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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