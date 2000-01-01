Кравченко ирина юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1983
Сын: Косогорский артем александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.1989
Сын: Косогорский никита александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности