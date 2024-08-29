Левтерова Магдалина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левтерова Елена
Отец ребёнка: Левтеров Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левтерова София
Отец ребёнка: Левтеров Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левтерова Елисавета
Отец ребёнка: Левтеров Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левтерова Кирикия
Отец ребёнка: Левтеров Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левтерова Деспина
Отец ребёнка: Левтеров Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левтеров Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левтеров Константин
Рождение ребёнка
1825
Сын: Левтеров Иван
Отец ребёнка: Левтеров Константин
Рождение ребёнка
1832
Сын: Левтеров Ставрино
Отец ребёнка: Левтеров Константин
Смерть
Неизвестно