Левтерова Магдалина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левтерова Магдалина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левтерова Елена

Отец ребёнка: Левтеров Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левтерова София

Отец ребёнка: Левтеров Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левтерова Елисавета

Отец ребёнка: Левтеров Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левтерова Кирикия

Отец ребёнка: Левтеров Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левтерова Деспина

Отец ребёнка: Левтеров Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левтеров Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левтеров Константин

Рождение ребёнка
1825

Сын: Левтеров Иван

Отец ребёнка: Левтеров Константин

Рождение ребёнка
1832

Сын: Левтеров Ставрино

Отец ребёнка: Левтеров Константин

Смерть
Неизвестно

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