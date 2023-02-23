Сафонов Пётр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонов Пётр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1992
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