Красникова Раиса Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1934
Сын: Красников Алексей
Отец ребёнка: Красников Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
27.08.1936
Сын: Красников Николай Андреевич
Отец ребёнка: Красников Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Красников Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Раиса Андреевна
Отец ребёнка: Красников Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Красников Андрей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно