Красникова Раиса Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красникова Раиса Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Красников Алексей

Отец ребёнка: Красников Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
27.08.1936

Сын: Красников Николай Андреевич

Отец ребёнка: Красников Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Красников Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Раиса Андреевна

Отец ребёнка: Красников Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Красников Андрей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красников Андрей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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