Шмакова Стефанида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмакова Стефанида Павловна

Шмакова Стефанида Павловна

avatar

Место рождения

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

08.11.1914 ст.

Дата смерти

30.12.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1914 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Крещение
11.11.1914 ст.
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Крещена в честь мученицы Стефаниды Дамасской. Восприемница: той же деревни [Чузинской] крестьянина Ивана Шмакова жена Дария Ильина
Рождение ребёнка
24.11.1935

Сын: Бортников Владимир Иванович

Отец ребёнка: Бортников Иван Иванович

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бортников Иван Иванович

Смерть
30.12.1998
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close