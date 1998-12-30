Шмакова Стефанида Павловна
Место рождения
Дата рождения08.11.1914 ст.
Дата смерти30.12.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1914 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
11.11.1914 ст.
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Крещена в честь мученицы Стефаниды Дамасской. Восприемница: той же деревни [Чузинской] крестьянина Ивана Шмакова жена Дария Ильина
Рождение ребёнка
24.11.1935
Сын: Бортников Владимир Иванович
Отец ребёнка: Бортников Иван Иванович
Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.12.1998
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область