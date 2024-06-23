Захарова Анастасия Федоровна 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захарова Анастасия Федоровна

Место рождения

Сухановская волость, д.Луговичная

Дата рождения

1872

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Сухановская волость, д.Луговичная
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Захаровъ Георгий Ефимович

Бракосочетание
01.07.1894

Муж: Захаровъ Георгий Ефимович

Старо-Никольск
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2801/ (стр.111)
Рождение ребёнка
11.11.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаровъ Георгий Ефимович

Старо-Никольск
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.1899

Дочь: Захарова Агрипина Георгиевна

Отец ребёнка: Захаровъ Георгий Ефимович

Рождение ребёнка
11.06.1901

Дочь: Захарова Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Захаровъ Георгий Ефимович

Старо-Никольск
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2870/ (стр.86)
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Захарова Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Захаровъ Георгий Ефимович

Смерть
1941

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