Захарова Анастасия Федоровна
Место рожденияСухановская волость, д.Луговичная
Дата рождения1872
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Сухановская волость, д.Луговичная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Захаровъ Георгий Ефимович
Бракосочетание
01.07.1894
Старо-Никольск
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2801/ (стр.111)
Рождение ребёнка
11.11.1897
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаровъ Георгий Ефимович
Старо-Никольск
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Рождение ребёнка
14.06.1899
Дочь: Захарова Агрипина Георгиевна
Отец ребёнка: Захаровъ Георгий Ефимович
Рождение ребёнка
11.06.1901
Дочь: Захарова Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Захаровъ Георгий Ефимович
Старо-Никольск
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2870/ (стр.86)
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Захарова Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Захаровъ Георгий Ефимович
Смерть
1941