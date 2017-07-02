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Хайретдинов Забир Хайдарович

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Место рождения

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.08.1933

Дата смерти

02.07.2017

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933

Отец: Хайретдинов Хайдар Хайретдинович

Мать: Бураншина Муназзага Камалетдиновна

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.08.1933

Жена: Ахундзянова Лира Махмудовна

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1961

Дочь: Хайертдинова Лилия Забировна

Мать ребёнка: Ахундзянова Лира Махмудовна

Рождение ребёнка
14.09.1970

Дочь: Хайертдинова Гузель Забировна

Мать ребёнка: Ахундзянова Лира Махмудовна

Смерть
02.07.2017
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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