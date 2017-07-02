Хайретдинов Забир Хайдарович
Место рождения
Дата рождения01.08.1933
Дата смерти02.07.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933
Бракосочетание
01.08.1933
Рождение ребёнка
28.10.1961
Дочь: Хайертдинова Лилия Забировна
Мать ребёнка: Ахундзянова Лира Махмудовна
Рождение ребёнка
14.09.1970
Дочь: Хайертдинова Гузель Забировна
Мать ребёнка: Ахундзянова Лира Махмудовна
Смерть
02.07.2017
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан