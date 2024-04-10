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Пученичева Аполлинария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабанова (Пученичева) Октябрина Павловна

Отец ребёнка: Пученичев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пученичева Дина Павловна

Отец ребёнка: Пученичев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пученичева Роза Павловна

Отец ребёнка: Пученичев Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пученичев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пученичев Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Пученичев Павел Иванович

Смерть
Неизвестно

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