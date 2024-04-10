Пученичева Аполлинария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабанова (Пученичева) Октябрина Павловна
Отец ребёнка: Пученичев Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пученичева Дина Павловна
Отец ребёнка: Пученичев Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пученичева Роза Павловна
Отец ребёнка: Пученичев Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пученичев Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Пученичев Павел Иванович
Смерть
Неизвестно