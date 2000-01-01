Ёлкина Дарья Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Ёлкин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
14.05.1928
Сын: Ёлкин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Ёлкин Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно