Ёлкина Дарья Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ёлкина Дарья Фадеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

АЁ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Ёлкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ёлкин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
14.05.1928

Сын: Ёлкин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Ёлкин Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ёлкин Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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