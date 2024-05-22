Акатьева (Софронова) Раиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Сын: Акатьев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Акатьев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Зырянов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Зырянов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
04.03.1954
Дочь: Бровченко Нэля Александровна
Отец ребёнка: Зырянов Александр Григорьевич
Смерть
Неизвестно