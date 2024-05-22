Акатьева (Софронова) Раиса Михайловна 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Акатьева (Софронова) Раиса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Софронов Михаил Павлович

Мать: Софронова (Папонова) Матрена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акатьев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Акатьев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Акатьев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Зырянов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Зырянов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
04.03.1954

Дочь: Бровченко Нэля Александровна

Отец ребёнка: Зырянов Александр Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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