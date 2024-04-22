Коренюк (Кузнецова) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
15.02.1908 ст.
Место жительства
До 1908
Девятково, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.10.1910 ст.
Дочь: Коренюк Анна Александровна
Отец ребёнка: Коренюк Александр Алексеевич
Круглая, Антроповская волость, Тюменский уезд
ГА в г. Тобольске, плёнка 2385097, стр. 59 https://clck.ru/38rof4
Рождение ребёнка
24.05.1914
Дочь: Коренюк Феодора
Отец ребёнка: Коренюк Александр Алексеевич
Смерть
Неизвестно