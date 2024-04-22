Коренюк (Кузнецова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоренюк (Кузнецова) Екатерина Михайловна

Коренюк (Кузнецова) Екатерина Михайловна

Место рождения

Тамакульское, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамакульское, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
15.02.1908 ст.

Муж: Коренюк Александр Алексеевич

Место жительства
До 1908
Девятково, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.10.1910 ст.

Дочь: Коренюк Анна Александровна

Отец ребёнка: Коренюк Александр Алексеевич

Круглая, Антроповская волость, Тюменский уезд
ГА в г. Тобольске, плёнка 2385097, стр. 59 https://clck.ru/38rof4
Рождение ребёнка
24.05.1914

Дочь: Коренюк Феодора

Отец ребёнка: Коренюк Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close