Гельвиг (Миллер) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гельвиг (Миллер) Ольга Александровна

Место рождения

город Баку, Бакинская губерния

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Миллер Александр Иоганн Андреев

Мать: Миллер Екатерина Федоровна

город Баку, Бакинская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гельвиг Люций

Отец ребёнка: Гельвиг Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гельвиг Ольга

Отец ребёнка: Гельвиг Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гельвиг Александр Александрович

Смерть
Неизвестно
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