Гельвиг (Миллер) Ольга Александровна
Место рождениягород Баку, Бакинская губерния
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
город Баку, Бакинская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гельвиг Люций
Отец ребёнка: Гельвиг Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гельвиг Ольга
Отец ребёнка: Гельвиг Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно