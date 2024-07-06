Емельянова Серафима Захаровна Около 1892 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Емельянова Серафима Захаровна

Место рождения

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1892 ст.

Отец: Емельянов Захар

Мать: не указана

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
10.02.1910 ст.

Муж: Илья Фомич Каширин

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители: казаки: Илларион Прохорович Кузьмин, Григорий Матвеевич Димитриев, Иан Николаевич Вавилов, Григорий Васильевич Аляпсков
Смерть
Неизвестно

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