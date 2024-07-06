Емельянова Серафима Захаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892 ст.
Отец: Емельянов Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1910 ст.
Муж: Илья Фомич Каширин
Поручители: казаки: Илларион Прохорович Кузьмин, Григорий Матвеевич Димитриев, Иан Николаевич Вавилов, Григорий Васильевич Аляпсков
Смерть
Неизвестно