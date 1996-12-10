Семухина Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
Дата смерти10.12.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Было 3 детей: сын Павел, сын Владимир и приемная дочь Шаклеина Светлана. Все умерли
Рождение ребёнка
20.03.1957
Сын: Семухин Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Семухин Леонид Савватеевич
Смерть
10.12.1996