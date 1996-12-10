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Семухина Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

10.12.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1930 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семухин Леонид Савватеевич

Было 3 детей: сын Павел, сын Владимир и приемная дочь Шаклеина Светлана. Все умерли
Рождение ребёнка
20.03.1957

Сын: Семухин Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Семухин Леонид Савватеевич

Смерть
10.12.1996

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