Лапшева (Фролова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшева (Фролова) Мария Яковлевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1890

Отец: Фролов Яков Петрович

Мать: Фролова Анна Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.01.1908

Муж: Лапшев Филипп Алексеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1908

Сын: Лапшев Николай Филиппович

Отец ребёнка: Лапшев Филипп Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1910

Сын: Лапшев Николай Филиппович

Отец ребёнка: Лапшев Филипп Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1912

Сын: Лапшев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Лапшев Филипп Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1913

Сын: Лапшев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Лапшев Филипп Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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