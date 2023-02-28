Лапшева (Фролова) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения16.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1890
Отец: Фролов Яков Петрович
Мать: Фролова Анна Ивановна
Бракосочетание
30.01.1908
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1908
Сын: Лапшев Николай Филиппович
Отец ребёнка: Лапшев Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
08.10.1910
Сын: Лапшев Николай Филиппович
Отец ребёнка: Лапшев Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
05.05.1912
Отец ребёнка: Лапшев Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
15.08.1913
Отец ребёнка: Лапшев Филипп Алексеевич
Смерть
Неизвестно