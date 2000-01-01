Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мироненко Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мироненко Афанасий
Отец ребёнка: Мироненко Прокопий
дер.Кобылинка, Суражский уезд, Черниговская губ. (совр. Брянская обл.)
дер.Кобылинка,недалеко от Клинцов(гр.Украины,Белоруссии и России)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Мироненко Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мироненко Пётр
Отец ребёнка: Мироненко Прокопий