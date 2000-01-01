Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимия

Ефимия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мироненко Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мироненко Афанасий

Отец ребёнка: Мироненко Прокопий

дер.Кобылинка, Суражский уезд, Черниговская губ. (совр. Брянская обл.)
дер.Кобылинка,недалеко от Клинцов(гр.Украины,Белоруссии и России)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Мироненко Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мироненко Пётр

Отец ребёнка: Мироненко Прокопий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close