Милюшкина Лидия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Место жительства
1939
Критово, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
Около 1959
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Около 1960
Муж: Щербатых Федор
Место жительства
Около 1960
Рождение ребёнка
23.09.1962
Дочь: Щербатых Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Щербатых Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербатых Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Щербатых Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербатых Сергей Федорович
Отец ребёнка: Щербатых Федор
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно