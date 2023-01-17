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Милюшкина Лидия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Милюшкин Андрей Иванович

Мать: Милюшкина Александра Климентьевна

Место жительства
1939
Критово, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
Около 1959
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Около 1960

Муж: Щербатых Федор

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Место жительства
Около 1960
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.09.1962

Дочь: Щербатых Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Щербатых Федор

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербатых Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Щербатых Федор

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербатых Сергей Федорович

Отец ребёнка: Щербатых Федор

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Похороны
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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