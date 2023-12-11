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Зайцев Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1962

Отец: Зайцев Анатолий Ильич

Мать: Зайцева Алевтина Александровна

Рождение ребёнка
04.08.1989

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.03.1994

Дочь: Шебырева Мария Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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