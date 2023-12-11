Зайцев Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1962
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1962
Рождение ребёнка
04.08.1989
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.03.1994
Дочь: Шебырева Мария Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности