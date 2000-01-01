Кутняков Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутняков Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1980

Дочь: Крутова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Кутнякова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
25.01.1986

Дочь: Гончарова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Кутнякова Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутнякова Галина Ивановна

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