Кутняков Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1980
Дочь: Крутова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Кутнякова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
25.01.1986
Дочь: Гончарова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Кутнякова Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно