Шулакова-Шулакина (Морозова) Соломия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулакова-Шулакина (Морозова) Соломия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Морозов Стефан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1814

Муж: Шулаков-Шулакин Фома

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1815

Сын: Шулаков Федор Фомич

Отец ребёнка: Шулаков-Шулакин Фома

Рождение ребёнка
1816

Сын: Шулаков Иван Фомич

Отец ребёнка: Шулаков-Шулакин Фома

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.05.1818

Сын: Шулаков Димитрий Фомич

Отец ребёнка: Шулаков-Шулакин Фома

Рождение ребёнка
04.01.1820

Сын: Шулаков Егор(Георгий) Фомич

Отец ребёнка: Шулаков-Шулакин Фома

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шулаков Николай Фомич

Отец ребёнка: Шулаков-Шулакин Фома

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Шулакова Евдокия Незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

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