Шулакова-Шулакина (Морозова) Соломия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Морозов Стефан
Бракосочетание
28.01.1814
Муж: Шулаков-Шулакин Фома
Рождение ребёнка
1815
Сын: Шулаков Федор Фомич
Отец ребёнка: Шулаков-Шулакин Фома
Рождение ребёнка
1816
Сын: Шулаков Иван Фомич
Отец ребёнка: Шулаков-Шулакин Фома
Рождение ребёнка
16.05.1818
Отец ребёнка: Шулаков-Шулакин Фома
Рождение ребёнка
04.01.1820
Сын: Шулаков Егор(Георгий) Фомич
Отец ребёнка: Шулаков-Шулакин Фома
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Шулаков-Шулакин Фома
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Шулакова Евдокия Незаконнорожденная