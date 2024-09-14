Окулов Афонасий Семёнович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиОколо 1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Окулов Семён Елизарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Окулов Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: (Прожерина) Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
1836
Сын: Окулов Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: (Прожерина) Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
1843
Сын: Окулов Афанасий Афанасьевич
Мать ребёнка: (Прожерина) Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
1845
Сын: Окулов Тимофей Афанасьевич
Мать ребёнка: (Прожерина) Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
1850
Сын: Окулов Герасим Афанасьевич
Мать ребёнка: (Окулова) Домника Ивановна
Смерть
Около 1911