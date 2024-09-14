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Окулов Афонасий Семёнович

Место рождения

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Около 1911

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Окулов Семён Елизарович

Мать: не указана

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Окулов Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: (Прожерина) Анна Кузьминична

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Окулов Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: (Прожерина) Анна Кузьминична

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Окулов Афанасий Афанасьевич

Мать ребёнка: (Прожерина) Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
1845

Сын: Окулов Тимофей Афанасьевич

Мать ребёнка: (Прожерина) Анна Кузьминична

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Окулов Герасим Афанасьевич

Мать ребёнка: (Окулова) Домника Ивановна

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Около 1911

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