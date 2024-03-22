Смирнов Андрей Никифорович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти12.12.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1927
Сын: Смирнов Валентин Андреевич
Мать ребёнка: Смирнова Аграфена Афанасьевна
Рождение ребёнка
22.08.1930
Дочь: Волкова Римма Андреевна
Мать ребёнка: Смирнова Аграфена Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1964
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область