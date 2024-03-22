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Смирнов Андрей Никифорович

Место рождения

Подпенново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

12.12.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Подпенново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Смирнов Валентин Андреевич

Мать ребёнка: Смирнова Аграфена Афанасьевна

Подпенново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.08.1930

Дочь: Волкова Римма Андреевна

Мать ребёнка: Смирнова Аграфена Афанасьевна

Подпенново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Подпенново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Подпенново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Подпенново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Максим Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Подпенново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Аграфена Афанасьевна

Смерть
12.12.1964
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
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