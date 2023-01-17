Брянцева Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения30.06.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1892 ст.
Дочь священника.
Образование
1910
Окончила курс Вологодского Епархиального женского училища (6 классов).
Образование
1911
Кострома, город Кострома, Костромская область
Окончила 7-ой педагогический класс в Костромском Епархиальном училище.
Работа или профессия
С 09.01.1912 ст.
Учительница в разных школах.
Работа или профессия
С 01.09.1912
1-я учительница Вотчинской школы.
Образование
1917
Обучается в Вологодском учительском институте.
Смерть
Неизвестно