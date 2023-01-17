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Брянцева Мария Павловна

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Место рождения

Вотча, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.06.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1892 ст.

Отец: Брянцев Павел Александрович

Мать: Брянцева Пульхерия Ивановна

Вотча, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дочь священника.
Образование
1910
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила курс Вологодского Епархиального женского училища (6 классов).
Образование
1911
Кострома, город Кострома, Костромская область
Окончила 7-ой педагогический класс в Костромском Епархиальном училище.
Работа или профессия
С 09.01.1912 ст.
Учительница в разных школах.
Работа или профессия
С 01.09.1912
Вотча, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
1-я учительница Вотчинской школы.
Образование
1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в Вологодском учительском институте.
Смерть
Неизвестно
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