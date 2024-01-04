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Волков Алексей Федоров
Волков Алексей Федоров
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.03.1918
Пол
Мужской
Отец
Волков Михаил Федоров
1880 г.р.
Мать
Волкова Анна Васильева
Дети
Не указаны
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1918
Отец:
Волков Михаил Федоров
Мать:
Волкова Анна Васильева
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