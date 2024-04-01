Датченко (Лемешева) Татьяна
Место рожденияМиллерово
Дата рождения15.09.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1983
Отец: Лемешев Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Попова) Кира
Отец ребёнка: Попов ?
Бракосочетание
2004
Муж: Датченко Ярослав
Рождение ребёнка
28.08.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Датченко Ярослав
Развод
2010
Муж: Датченко Ярослав