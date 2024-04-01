Датченко (Лемешева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Датченко (Лемешева) Татьяна

Место рождения

Миллерово

Дата рождения

15.09.1983

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

1983 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1983

Отец: Лемешев Вячеслав

Мать: Лемешева (Фонова) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Кира

Отец ребёнка: Попов ?

Бракосочетание
2004

Муж: Датченко Ярослав

Рождение ребёнка
28.08.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Датченко Ярослав

Развод
2010

Муж: Датченко Ярослав

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