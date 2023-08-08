Кукаровская Волкова Любовь Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукаровская Волкова Любовь Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1961

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1961

Отец: Волков Анатолий Зиновьевич

Мать: Волкова Вера Гавриловна

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