Лазарева-Станищева (Козловская) Екатерина Дмитриевна (Еремеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиПосле 1853
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Между 1812 и 1823
Муж: скрыто настройками приватности
Упоминание
01.03.1827 ст.
А.Д. Балашов пишет 1 марта 1827 г.: У меня Кульнева, Полозова, Горенина, Лазарева-Станищева, Болотовский, Милорадович.
Упоминание
02.03.1827 ст.
А.Д. Балашов пишет 2 марта 1827 г.: Я и Лазарева-Станищева, Левашова, Полозова, Кошелева.
Упоминание
01.11.1828 ст.
А.Д. Балашов пишет: 1 ноября, четверг. У Статищевой, в Совете, у Дурново.
Рождение ребёнка
22.06.1831 ст.
Дочь: Рейтерн Елизавета Павловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
22.10.1832 ст.
Сын: Лазарев-Станищев Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Восприемник
04.01.1853 ст.
Генерал-майора [жена?] Екатерина Димитриева Лазарева-Станищева была восприемницей своей племянницы Евгении Александровны Козловской.
Смерть
После 1853