Лазарева-Станищева (Козловская) Екатерина Дмитриевна (Еремеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева-Станищева (Козловская) Екатерина Дмитриевна (Еремеевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

После 1853

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Между 1812 и 1823

Муж: скрыто настройками приватности

Упоминание
01.03.1827 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
А.Д. Балашов пишет 1 марта 1827 г.: У меня Кульнева, Полозова, Горенина, Лазарева-Станищева, Болотовский, Милорадович.
Упоминание
02.03.1827 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
А.Д. Балашов пишет 2 марта 1827 г.: Я и Лазарева-Станищева, Левашова, Полозова, Кошелева.
Упоминание
01.11.1828 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
А.Д. Балашов пишет: 1 ноября, четверг. У Статищевой, в Совете, у Дурново.
Рождение ребёнка
22.06.1831 ст.

Дочь: Рейтерн Елизавета Павловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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Рождение ребёнка
22.10.1832 ст.

Сын: Лазарев-Станищев Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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Восприемник
04.01.1853 ст.
Генерал-майора [жена?] Екатерина Димитриева Лазарева-Станищева была восприемницей своей племянницы Евгении Александровны Козловской.
Смерть
После 1853
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