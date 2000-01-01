Непрель Пётр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непрель Пётр Яковлевич

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Место рождения

Новосибирская обл., Куйбышевский р-н

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Непрель Яков

Мать: не указана

Новосибирская обл., Куйбышевский р-н
Рождение ребёнка
23.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Непрель Мария Кирилловна

Военная служба
25.07.1941
Куйбышевский РВК, Новосибирская обл., г. Сталинск, Куйбышевский р-н
Смерть
?.03.1942
Смоленская обл.
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