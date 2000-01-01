Непрель Пётр Яковлевич
Место рожденияНовосибирская обл., Куйбышевский р-н
Дата рождения1907
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Непрель Яков
Мать: не указана
Новосибирская обл., Куйбышевский р-н
Рождение ребёнка
23.08.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Непрель Мария Кирилловна
Военная служба
25.07.1941
Куйбышевский РВК, Новосибирская обл., г. Сталинск, Куйбышевский р-н
Смерть
?.03.1942
Смоленская обл.