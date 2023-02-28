Бастрыкин - Карелин Аврамий (Яковлевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкин - Карелин Аврамий (Яковлевич)

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1622

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1622

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1672

Сын: Бастрыкин Нассон Аврамович

Мать ребёнка: Карелина Артемьевна Бастрыкина

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1679

Сын: Бастрыкин Кондратий Аврамович

Мать ребёнка: Карелина Артемьевна Бастрыкина

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1692

Сын: Бастрыкин Федор Аврамович

Мать ребёнка: Карелина Артемьевна Бастрыкина

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карелина Артемьевна Бастрыкина

Смерть
Неизвестно
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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