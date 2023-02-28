Бастрыкин - Карелин Аврамий (Яковлевич)
Место рождения
Дата рождения1622
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1622
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1672
Сын: Бастрыкин Нассон Аврамович
Мать ребёнка: Карелина Артемьевна Бастрыкина
Рождение ребёнка
1679
Сын: Бастрыкин Кондратий Аврамович
Мать ребёнка: Карелина Артемьевна Бастрыкина
Рождение ребёнка
1692
Сын: Бастрыкин Федор Аврамович
Мать ребёнка: Карелина Артемьевна Бастрыкина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно