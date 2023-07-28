Липовка (Прокофьева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липовка (Прокофьева) Наталья

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

08.02.1977

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

1965 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1977

Отец: Прокофьев Сергей Иванович

Мать: Прокофьева (Крылова) Любовь Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
онлайн-поддержка
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель РКИ | Current occupation:1
Работа или профессия
Неизвестно
переводчик
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.06.1994 по 01.06.1999
высшее | преподаватель
Бракосочетание
26.01.2009

Муж: Альтамирано Солано Гонзало

Рождение ребёнка
25.12.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Альтамирано Солано Гонзало

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