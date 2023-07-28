Липовка (Прокофьева) Наталья
Место рождения
Дата рождения08.02.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1977
Работа или профессия
Неизвестно
онлайн-поддержка
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель РКИ | Current occupation:1
Работа или профессия
Неизвестно
переводчик
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.06.1994 по 01.06.1999
высшее | преподаватель
Бракосочетание
26.01.2009
Рождение ребёнка
25.12.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Альтамирано Солано Гонзало