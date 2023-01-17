Диев Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1794
Дата смерти03.02.1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1794
Место жительства
По 1813
Тетеринское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Место жительства
С 1832
Троица, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
03.02.1866
ус. Жары, Костромской уезд Костромской губернии
Место жительства
По 1866
ус. Жары, Костромской уезд Костромской губернии