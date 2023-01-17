Диев Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диев Михаил Яковлевич

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Место рождения

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

22.10.1794

Дата смерти

03.02.1866

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Место жительства
С 1794
Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Место жительства
По 1813
Тетеринское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Место жительства
С 1832
Троица, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
03.02.1866
ус. Жары, Костромской уезд Костромской губернии
Место жительства
По 1866
ус. Жары, Костромской уезд Костромской губернии
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