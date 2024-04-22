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Нечаева (Митюшина) Анна

Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

17.09.1912

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Митюшин Илларион

Мать: не указана

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
01.11.1881

Муж: Нечаев Иван

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
30.07.1882

Сын: Нечаев Андрей

Отец ребёнка: Нечаев Иван

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
15.10.1883

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Нечаев Иван

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1886

Сын: Нечаев Николай

Отец ребёнка: Нечаев Иван

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
12.11.1888

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Нечаев Иван

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
03.11.1891

Сын: Нечаев Михаил

Отец ребёнка: Нечаев Иван

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
30.12.1893

Сын: Нечаев Константин

Отец ребёнка: Нечаев Иван

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1897

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Нечаев Иван

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
07.03.1900

Сын: Нечаев Алексей

Отец ребёнка: Нечаев Иван

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
17.09.1912
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Вознесенское
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