Нечаева (Митюшина) Анна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти17.09.1912
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Митюшин Илларион
Бракосочетание
01.11.1881
Муж: Нечаев Иван
Рождение ребёнка
30.07.1882
Сын: Нечаев Андрей
Отец ребёнка: Нечаев Иван
Рождение ребёнка
15.10.1883
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Нечаев Иван
Рождение ребёнка
06.06.1886
Сын: Нечаев Николай
Отец ребёнка: Нечаев Иван
Рождение ребёнка
12.11.1888
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Нечаев Иван
Рождение ребёнка
03.11.1891
Сын: Нечаев Михаил
Отец ребёнка: Нечаев Иван
Рождение ребёнка
30.12.1893
Сын: Нечаев Константин
Отец ребёнка: Нечаев Иван
Рождение ребёнка
10.08.1897
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Нечаев Иван
Рождение ребёнка
07.03.1900
Сын: Нечаев Алексей
Отец ребёнка: Нечаев Иван
Смерть
17.09.1912
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Вознесенское