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Ермолаева Елена Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1966

Отец: Григорий Васильевич

Мать: Раиса Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Алексей Геннадьевич

Рождение ребёнка
05.04.1995

Сын: Ермолаев Леонард Алексеевич

Отец ребёнка: Ермолаев Алексей Геннадьевич

Рождение ребёнка
21.09.1998

Дочь: Ермолаева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Ермолаев Алексей Геннадьевич

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