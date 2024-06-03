Ермолаева Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1966
Отец: Григорий Васильевич
Мать: Раиса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1995
Сын: Ермолаев Леонард Алексеевич
Отец ребёнка: Ермолаев Алексей Геннадьевич
Рождение ребёнка
21.09.1998
Дочь: Ермолаева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Ермолаев Алексей Геннадьевич