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Курганов Николай Васильевич

Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

24.04.1888

Дата смерти

12.04.1953

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1888

Отец: Курганов Василий Григорьевич

Мать: Неонилла Илларионовна Курганова

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Курганова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Курганова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Курганова Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Курганова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
30.12.1920

Дочь: Курганова Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Курганова Мария Тимофеевна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
26.06.1923

Дочь: Курганова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Курганова Мария Тимофеевна

Смерть
12.04.1953
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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