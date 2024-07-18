Курганов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.04.1888
Дата смерти12.04.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1888
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Курганова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Курганова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Курганова Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Курганова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
30.12.1920
Дочь: Курганова Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Курганова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.06.1923
Дочь: Курганова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Курганова Мария Тимофеевна
Смерть
12.04.1953