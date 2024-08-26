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Сошников Александр Константинов

Место рождения

Овчино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Овчино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
15.10.1908 ст.

Жена: Сошникова (Чугунова) Вера Сергеева

Овчино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.12.1909 ст.

Сын: Сошников Павел Александрович

Мать ребёнка: Сошникова (Чугунова) Вера Сергеева

Овчино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.07.1919

Сын: Сошников Горгоний Александрович

Мать ребёнка: Сошникова (Чугунова) Вера Сергеева

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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