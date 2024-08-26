Сошников Александр Константинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1908 ст.
Рождение ребёнка
12.12.1909 ст.
Сын: Сошников Павел Александрович
Мать ребёнка: Сошникова (Чугунова) Вера Сергеева
Рождение ребёнка
07.07.1919
Сын: Сошников Горгоний Александрович
Мать ребёнка: Сошникова (Чугунова) Вера Сергеева
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно