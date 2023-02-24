(Нефёдова) Галина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нефёдова) Галина Леонидовна

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Место рождения

Бумфабрика, Новоспасский, Ульяновская, РСФСР, СССР

Дата рождения

29.12.1955

Дата смерти

30.03.1985

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1955

Отец: Нефёдов Леонид Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бумфабрика, Новоспасский, Ульяновская, РСФСР, СССР
Смерть
30.03.1985
Сызрань, Ульяновская, РСФСР, СССР
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