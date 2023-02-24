(Нефёдова) Галина Леонидовна
Место рожденияБумфабрика, Новоспасский, Ульяновская, РСФСР, СССР
Дата рождения29.12.1955
Дата смерти30.03.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1955
Отец: Нефёдов Леонид Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бумфабрика, Новоспасский, Ульяновская, РСФСР, СССР
Смерть
30.03.1985
Сызрань, Ульяновская, РСФСР, СССР