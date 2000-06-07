Галата (Эккерман) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1981
Рождение ребёнка
07.06.2000
Дочь: Эккерман Карина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.05.2005
Дочь: Галата Ангелина Васильевна
Отец ребёнка: Галата Василий Николаевич
Рождение ребёнка
16.07.2010
Отец ребёнка: Галата Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно