Галата (Эккерман) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галата (Эккерман) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

КЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1981

Отец: Эккерман Иван Константинович

Мать: Эккерман Лариса Владимировна

Рождение ребёнка
07.06.2000

Дочь: Эккерман Карина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.05.2005

Дочь: Галата Ангелина Васильевна

Отец ребёнка: Галата Василий Николаевич

Рождение ребёнка
16.07.2010

Сын: Галата Данил Васильевич

Отец ребёнка: Галата Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галата Василий Николаевич

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