Михайлова (Гришина) Прасковья Максимовна
Место рождениядер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Дата рождения07.11.1914
Дата смерти12.01.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1914
Отец: Гришин Максим Афонасьев
дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
23.05.1936
Карачаровский поссовет Ухтомского района Московской области
Рождение ребёнка
24.04.1937
Дочь: Тюменева Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Михайлов Михаил Дмитриевич
Место жительства
До 26.01.1940
Московская область, село Карачарово
Место жительства
26.01.1940
Московская область, Владимирский поселок, д. 18, кв. 25
Смерть
12.01.1997
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Рогожское кладбище
Puoliso: Karl Rudolf Kalep