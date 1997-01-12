Михайлова (Гришина) Прасковья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Гришина) Прасковья Максимовна

Место рождения

дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

07.11.1914

Дата смерти

12.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1914

Отец: Гришин Максим Афонасьев

Мать: Гришина Анастасия Иванова

дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
23.05.1936

Муж: Михайлов Михаил Дмитриевич

Карачаровский поссовет Ухтомского района Московской области
Рождение ребёнка
24.04.1937

Дочь: Тюменева Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Михайлов Михаил Дмитриевич

Место жительства
До 26.01.1940
Московская область, село Карачарово
Место жительства
26.01.1940
Московская область, Владимирский поселок, д. 18, кв. 25
Смерть
12.01.1997
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Рогожское кладбище
Puoliso: Karl Rudolf Kalep
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