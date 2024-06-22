Кузьмина (Костина) Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1927
Дата смерти22.10.1978
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1927
Отец: Сергей Константинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1958
Старые Юбери, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
22.10.1978