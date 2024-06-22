Кузьмина (Костина) Евдокия Сергеевна 11.11.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмина (Костина) Евдокия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1927

Дата смерти

22.10.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1927

Отец: Сергей Константинов

Мать: Костина Акулина Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин (Герасимов) Константин Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин (Герасимов) Константин Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин (Герасимов) Константин Кузьмич

Рождение ребёнка
25.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин (Герасимов) Константин Кузьмич

Старые Юбери, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
22.10.1978

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