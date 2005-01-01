Шевяков Нет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевяков Нет

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1968 г.р.

Дети

Около 1992 г.р.
Около 2005 г.р.

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.01.1992

Сын: Шевяков Никита

Мать ребёнка: Шевякова Оксана Павловна

москва
Рождение ребёнка
Около 2005

Дочь: Шевякова София

Мать ребёнка: Шевякова Оксана Павловна

москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевякова Оксана Павловна

москва
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