Шевяков Нет
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.01.1992
Сын: Шевяков Никита
Мать ребёнка: Шевякова Оксана Павловна
москва
Рождение ребёнка
Около 2005
Дочь: Шевякова София
Мать ребёнка: Шевякова Оксана Павловна
москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевякова Оксана Павловна
москва