Солодовников Анна (жена Василия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Анна (жена Василия)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Василий Афонасьевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1829

Сын: Солодовников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Солодовников Василий Афонасьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Солодовников) Марья Васильевна

Отец ребёнка: Солодовников Василий Афонасьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Солодовников Евграф Васильевич

Отец ребёнка: Солодовников Василий Афонасьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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