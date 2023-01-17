Рябоконь Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Рябоконь Павел Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1884
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1886
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1889
Дочь: Рябоконь Варвара Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1892
Сын: Рябоконь Алексей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно