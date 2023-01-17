Рябоконь Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябоконь Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Рябоконь Павел Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1884

Сын: Рябоконь Стефан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.04.1886

Сын: Рябоконь Иосиф Иванович

Мать ребёнка: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.11.1889

Дочь: Рябоконь Варвара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.02.1892

Сын: Рябоконь Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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