Иванова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Ева

Отец ребёнка: Иванов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Александр

Рождение ребёнка
08.08.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Александр

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