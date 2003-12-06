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Аминов Амирхан Айратович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.2003

Отец: Аминов Айрат Тагирович

Мать: Аминова Алсу Фаритовна

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