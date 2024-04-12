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(Большакова) Ольга Григорьевна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

17.03.1949

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1949

Отец: Большаков Григорий Иванович

Мать: Прасковья Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
19.02.1971

Муж: Пожарский Николай Федорович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.08.1971

Дочь: Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Пожарский Николай Федорович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.03.1975

Сын: Пожарский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Пожарский Николай Федорович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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