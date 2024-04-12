(Большакова) Ольга Григорьевна
Место рождения
Дата рождения17.03.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1949
Отец: Большаков Григорий Иванович
Мать: Прасковья Ивановна
Бракосочетание
19.02.1971
Рождение ребёнка
01.08.1971
Дочь: Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Пожарский Николай Федорович
Рождение ребёнка
25.03.1975
Сын: Пожарский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Пожарский Николай Федорович