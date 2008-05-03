Лаптев Борис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1938
Дата смерти03.05.2008
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1938
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1963
Мать ребёнка: Лаптева (Зонова) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
19.06.1967
Мать ребёнка: Лаптева (Зонова) Галина Николаевна
Смерть
03.05.2008