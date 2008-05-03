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Лаптев Борис Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1938

Дата смерти

03.05.2008

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1938

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.1963

Сын: Лаптев Сергей Борисович

Мать ребёнка: Лаптева (Зонова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
19.06.1967

Сын: Лаптев Юрий Борисович

Мать ребёнка: Лаптева (Зонова) Галина Николаевна

Смерть
03.05.2008

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