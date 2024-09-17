Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

22.09.1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1707 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордей Тимофеевич

Рождение ребёнка
22.02.1740

Сын: Ефим Гордеевич

Отец ребёнка: Гордей Тимофеевич

Смерть
22.09.1762
Бураково, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
МК: 67

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