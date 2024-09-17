Татьяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смерти22.09.1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордей Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.02.1740
Сын: Ефим Гордеевич
Отец ребёнка: Гордей Тимофеевич
Смерть
22.09.1762
Бураково, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
МК: 67