Якушкин Григорий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкушкин Григорий Ильич

Якушкин Григорий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якушкин Илья Филиппович

Мать: Меланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушкин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якушкина Юлия Григорьевна

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якушкина Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.