Якушкин Григорий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якушкин Илья Филиппович
Мать: Меланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якушкин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якушкина Юлия Григорьевна
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якушкина Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Смерть
Неизвестно