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Неяглов Николай Иванович

Место рождения

Троицкое-Голенищево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Не указаны

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Троицкое-Голенищево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Военная награда
30.08.1944
Воинское звание: политрук Воинская часть: 77 гв. сд Наименование награды: Медаль «За оборону Москвы» https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1531495509/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv... Показать все
Военная награда
31.08.1944
Воинское звание: политрук Воинская часть: 173 сд Наименование награды: Медаль «За оборону Сталинграда» https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1531369885/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fa... Показать все
Смерть
Неизвестно

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