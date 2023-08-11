Неяглов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Военная награда
30.08.1944
Воинское звание: политрук Воинская часть: 77 гв. сд Наименование награды: Медаль «За оборону Москвы» https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1531495509/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv... Показать все
Военная награда
31.08.1944
Воинское звание: политрук Воинская часть: 173 сд Наименование награды: Медаль «За оборону Сталинграда» https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1531369885/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fa... Показать все
Смерть
Неизвестно